Варшавер заявил, что Берестов обеспечит перспективу развития «Ленкома» на посту директора

Заслуженный работник культуры РФ и президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер отметил, что назначение Дмитрия Берестова на пост директора театра откроет новые возможности для его развития. Он поделился своим мнением с ТАСС.





Варшавер подчеркнул , что уже успел наладить контакт с Дмитрием Юрьевичем и уверен в его способности эффективно продолжать развитие театра «Ленком». Он выразил удовлетворение тем, что именно Берестов возглавил этот процесс.





На вопрос о том, как совмещение работы в двух театрах скажется на его деятельности, новый директор «Ленкома» Дмитрий Берестов заверил, что это не повлияет на его эффективность. Он пообещал приложить все усилия для успешного выполнения своих обязанностей, отметив, что будущее планирование зависит от времени.





Ранее стало известно о назначении Дмитрия Берестова на должность директора театра «Ленком Марка Захарова». В среду московский департамент культуры сообщил, что в театре появились новые должности президента и художественного руководителя, которые заняли Марк Варшавер и Владимир Панков соответственно.









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