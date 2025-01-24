В Турции отменили выход новых эпизодов двух сериалов из-за траура

Из-за траура, введенного в Турции после трагического пожара на горнолыжном курорте Карталкая, местные телеканалы отменили показ новых серий популярных сериалов «Клюквенный щербет» и «Зимородок». Вместо ожидаемых эпизодов телезрители смогут увидеть повторные выпуски.





Турецкая журналистка Бирсен Алтунташ сообщила, что новые серии не выйдут в эфир на этой неделе. Анонсированные ранее эпизоды были удалены из социальных сетей.





Приостановка рекламных предложений стала причиной отмены показов. Это сделало выход новых серий экономически нецелесообразным.









Фото: Pixabay.com