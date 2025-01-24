Усадьба Воронцово представит выставку о династии Демидовых

В усадьбе Воронцово 1 февраля откроется выставка «Демидовы. Культурный код Отечества».





Выставочный проект посвящен влиятельному роду, который сыграл ключевую роль в развитии промышленности, науки, культуры и искусства страны, сообщает пресс-служба учреждения.





В экспозицию войдут материалы, рассказывающие о вкладе Демидовых в культурное наследие России. Посетители узнают о роли представителей рода Демидовых в развитии отечественной культуры, их значимых инициативах в области образования и науки. Особое внимание будет уделено истории Никиты Демидова — первого российского предпринимателя, поддержанного Петром Великим.





Выставка также осветит достижения династии в металлургической промышленности, влияние на экономику России. Организаторы представят около 100 экспонатов, включая редкие предметы, такие как сигнальная пушка XVIII века, отлитая на Уткинском заводе, жалованная грамота Екатерининской эпохи, серия литографий с видами российских городов, исполненная Андре Дюраном после экспедиции, организованной Анатолием Демидовым, и многое другое.







