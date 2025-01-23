«Москва слезам не верит» выйдет в прокат после реставрации

Культовый фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» возвращается на большие экраны после реставрации.



Прокат начнется 30 января в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино». Картина будет представлена в первозданном цвете и звуке, благодаря усилиям специалистов лаборатории «Мосфильма».





Показ приурочен к 45-летию со дня премьеры фильма в СССР и завершает год празднования 100-летия киноконцерна «Мосфильм». Согласно опросу телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», 22% зрителей выразили желание увидеть эту мелодраму на большом экране, что сделало её лидером опроса.





«В фильме идеально все: актеры, музыка, сочетание юмора и лиризма, настроение эпохи 1950-х и 1970-х годов. И насладиться в полной мере всем этим можно, конечно же, только на большом экране. Что мы и предлагаем сделать всем поклонникам замечательного советского кино», — отметил заместитель генерального директора медиахолдинга «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев.









Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"