«Херсонес Таврический» представил выставку «Херсонес от Альфы до Омеги. Ц»

В Большом зале филармонии состоится премьера Симфонии № 21 «Кадиш» Мечислава Вайнберга, также проз...
Проект представлен в зале Византийской экспозиции музея.
Родственники героя передали в дар музею личные вещи и документы участника Великой Отечественной войн...
Проект является крупнейшей в стране выставкой традиционных искусств.
В цифровой прокат фильм выйдет 30 января.
В Большом зале филармонии состоится премьера Симфонии № 21 «Кадиш» Мечислава Вайнберга, также проз...
Проект представлен в зале Византийской экспозиции музея.
Родственники героя передали в дар музею личные вещи и документы участника Великой Отечественной войн...
Проект является крупнейшей в стране выставкой традиционных искусств.
В цифровой прокат фильм выйдет 30 января.
Режиссером проекта выступит Шон Леви.
Директор Службы внешней разведки отметил, что премия, которая в этом году отмечает свое 25-летие, со...
Мероприятие направлено на представление богатого культурного наследия России жителям Индонезии, Вьет...
Фестиваль объединит различные культурные события, вдохновленные творчеством Владимира Высоцкого.
За производство фильма отвечают Star Media, телеканал «Россия» и кинокомпания «Централ Партнершип»...
Филиал включает музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату с музейным павильоно...
Вручение премии состоится 1 марта 2024 года.
Глава государства пожелал артистке здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.
Конкурс проходил в несколько этапов и собрал талантливых исполнителей из разных стран.
Конкурс открывает путь на большую сцену для талантливых молодых исполнителей.
Общие кассовые сборы картин превысили 699 млн рублей.
В минувшем году в регионе было продано более 435 тысяч билетов.
В рамках экспозиции впервые будут представлены рассекреченные документы, включая отчеты, акты, пла...
Культовый проект вернется на телеканале «Суббота!» 3 февраля.
Художник-реставратор Николай Колесников рассказал о научно-исследовательской стороне реставрации.
22.01.2025