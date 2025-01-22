«Херсонес Таврический» представил выставку «Херсонес от Альфы до Омеги. Ц»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открылась капсульная выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. Ц», передает пресс-служба учреждения.



Проект представлен в зале Византийской экспозиции музея.



«Гости Херсонеса Таврического познакомятся с удивительными археологическими находками, названия, материал или форма которых связаны с буквой „Ц“. Среди них ‒ изящные сосуды из цветного стекла, фибула в виде цикады, цилиндрические бусины, медная цепь X‒XI вв., костяные изделия с циркульным орнаментом и многое другое!», — говорится в анонсе выставки.



Вход на выставку свободный.









Фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"