Зрительская премьера российско-грузинского фильма «Снег в моем дворе» пройдет 28 января

Зрители смогут увидеть российско-грузинскую ленту «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе в кинотеатре «Художественный» в Москве 28 января. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе заведения.





Фильм, который критики признали лучшим отечественным произведением 2024 года, погружает зрителей в атмосферу одиночества и нищеты. Один из персонажей, живущий в современном Тбилиси, оказывается на грани выживания. Несмотря на свою изоляцию, он сохраняет связи с окружающими, включая животных, что делает его существование более терпимым. В то же время, его более успешный друг, кинорежиссер, который обосновался в Москве, чувствует себя потерянным и одиноким. Программный директор «Художественного» Стас Тыркин отметил, что Бакурадзе не боится простоты и сдержанной сентиментальности в своем фильме, который передает важность доброты, особенно в холодное время года.





Фильм впервые представили на Шанхайском кинофестивале в 2024 году, где он получил награду за лучшую режиссуру. Эта камерная история, основанная на личных переживаниях Бакурадзе, рассказывает о двух друзьях, не встречавшихся 30 лет. Гиви живет в Москве, а Леван — в Тбилиси. Восстановив общение, Леван открывается Гиви с новой стороны, а тот получает шанс вернуться в родной город.









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