Музей Победы представит выставку о блокадном Ленинграде

В Красногорском филиале Музея Победы откроется выставка о блокадном Ленинграде.



Экспозиция будет представлена 24 января и приурочена к 80-летию награждения Ленинграда орденом Ленина. Выставка будет представлена в рамках проекта «Приближение. История в деталях», сообщили в пресс-службе учреждения.



«26 января 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинград был награжден орденом Ленина за выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда перед Родиной, за мужество и героизм, дисциплину и стойкость, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в трудных условиях вражеской блокады. Ленинград стал первым городом, получившим высшую награду СССР. Орден Ленина город на Неве получил дважды: 26 января 1945 года и 21 июня 1957 года», — рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.



Одним из центральных экспонатов выставки станет муляж ордена Ленина и фотожурнал «Фронтовая иллюстрация» № 2 от января 1945 года. Журнал содержит заметку о награждении Ленинграда.



Посетители выставки также ознакомятся с фотографиями, документами и другими свидетельствами стойкости, мужества и героизма ленинградцев.



Посетить выставку можно до 10 апреля.









Фото: пресс-служба Музея Победы