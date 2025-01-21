Путин поздравил с 65-летием актера Дмитрия Харатьяна

21.01.2025
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера театра и кино Дмитрия Харатьяна.
Во вторник, 21 января, артист отмечает 65-й день рождения. Глава государства отметил творческий талант Харатьяна, его широкие возможности в искусстве.
«Вас знают как талантливого, разнопланового актера, деятельного, увлеченного и очень позитивного человека, наделенного широкими творческими возможностями», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Владимир Путин отметил, что Харатьян состоялся в кинематографе и на театральной сцене, реализовал себя как эстрадный исполнитель, популярный телеведущий и общественный деятель.
Президент пожелал артисту здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения.
Фото: пресс-служба Кремля