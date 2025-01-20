Ольга Любимова приняла участие в открытии Театра имени Галиасгара Камала в Татарстане

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии Татарского академического театра имени Галиасгара Камала.



Об этом говорится в сообщении главы ведомства, опубликованном в Telegram.



По словам министра, вместе с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным, раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым они осмотрели новое здание театра.



«Это значимое событие для жителей и гостей Казани, а также настоящий праздник для коллектива театра. Теперь у артистов есть возможность работать на современной площадке, продуманной с большой заботой. Здесь предусмотрены замечательные цеха по подготовке декораций и костюмов, а также удобные грим-уборные. Очень рада, что на карте нашей огромной страны появилось такое уникальное пространство», — говорится в сообщении министра.



Ольга Любимова отметила, что Театр имени Галиасгара Камала вот уже более 100 лет выполняет важную миссию по сохранению богатейших традиций национальной культуры Татарстана. Глава ведомства пожелала коллективу ярких премьер, искренней любви публики и бурных оваций.



«Также приняла участие в заседании итоговой коллегии Минкультуры Татарстана. Обсудили работу регионального министерства в 2024 году и поговорили о планах на 2025-й. Вместе с главой Республики Рустамом Миннихановым вручили деятелям культуры государственные и ведомственные награды», — сказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova