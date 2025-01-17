В Петербурге отметят юбилей писателя Альтова

17 января петербургский писатель Семен Альтов отметил свой 80-й день рождения. Автор последнего спектакля Аркадия Райкина «Мир дому твоему» и участник известной передачи «Вокруг смеха», известен своими рассказами «Взятка», «Кто там?», «Трамвай 49-25» и «Выступление детского хора в иностранном посольстве».





Творчество писателя давно вошло в российский культурный код, и видео с его выступлениями продолжают набирать миллионы просмотров в социальных сетях, пишет РГ. Альтова называют «последним из могикан».





30 января в БКЗ «Октябрьский» пройдет вечер, посвященный юбилею писателя, под названием «Вокруг Альтова за 80». Поздравить юбиляра соберутся известные артисты, среди которых Александр Розенбаум, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Юрий Гальцев, Нонна Гришаева, Николай Цискаридзе и Леонид Каневский. Организаторы концерта обещают, что вечер наполнится смехом и ностальгией. Альтов, комментируя предстоящее мероприятие, добавил с юмором, что он сам является «комедийной ситуацией».









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