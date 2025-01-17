Ольга Любимова вручила награды журналистам

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с журналистами и поблагодарила за их труд. Подробности она привела в Telegram-канале.





По словам министра, работники СМИ ежедневно знакомят граждан со всеми важными событиями, происходящими в России и мире, и рассказывают о культурной жизни страны: концертах и выставках, фестивалях, спектаклях и новинках кино.





«Вручила журналистам ведомственные награды за существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию российской культуры, искусства, кинематографии, историко-культурного наследия, а также в связи с Днем российской печати», — написала Ольга Любимова.





Министр также выразила огромную благодарность сотрудникам СМИ за их работу. Ольга Любимова высоко оценила неравнодушие журналистов и преданность профессии.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой