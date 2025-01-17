Скончалась двукратная обладательница «Золотого глобуса» Джоан Плаурайт

На 96-м году жизни скончалась двукратный лауреат премии «Золотой глобус» актриса Джоан Плаурайт.



О смерти артистки сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи актрисы.



«Она наслаждалась долгой и яркой карьерой в театре, кино и телевидении на протяжении семи десятилетий до того, пока потеря зрения не вынудила ее уйти на пенсию. Последние 10 лет ее жизни в Сассекс были наполнены постоянными визитами друзей и членов семьи, сопровождавшимися смехом и приятными воспоминаниями», — говорится в сообщении.



Джоан Плаурайт удостоена премии «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Колдовской апрель», а также как лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на телевидении за фильм «Сталин». В последнем Плаурайт сыграла роль матери второй жены Сталина Ольги Аллилуевой. Актриса также номинировалась на «Оскар» за роль в фильме «Колдовской апрель».



Известными фильмами, в которых сыграла Джоан Плаурайт были «Чай с Муссолини», «Джейн Эйр», «Эквус».









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