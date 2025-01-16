Николас Кейдж назвал покойного Дэвида Линча гением

Звезда фильма Дэвида Линча «Дикие сердцем», удостоенного «Золотой пальмовой ветви» в 1990 году, Николас Кейдж дал комментарий для Deadline, в котором отозвался о покойном режиссере. Кейдж назвал Линча «исключительным гением в кино» и одним из величайших художников всех времен.





Актер подчеркнул, что Линч отличался храбростью, талантом и индивидуальностью, а также обладал прекрасным чувством юмора. Кейдж отметил, что работа с Дэвидом Линчем приносила ему невероятное удовольствие.





В фильме, действие которого происходило в Новом Орлеане и Луизиане, Кейдж исполнил роль Сейлора — бывшего заключенного, который воссоединяется с Лулой, своей единственной любовью, роль которой сыграла Лора Дерн. В их жизни возникают проблемы с матерью Лулы, скандально известной в исполнении Дайан Лэдд, которая отправляет киллера и детективов, чтобы разлучить влюбленных. В картине также снялись такие актеры, как Уиллем Дефо, Криспин Гловер, Гарри Дин Стэнтон, а также Изабелла Росселлини и участницы «Твин Пикс» Шерилин Фенн и Грейси Забриски.









Фото: YouTube