Дочь вице-премьера России Мантурова снялась в фильме Буслова «Злой город»

Михаил Рябинин скончался в 1995 году.
Леонела Мантурова сыграла в ленте главную роль.
Организаторы рассмотрели 232 заявки на участие.
Актера не стало в возрасте 90 лет.
В наступающем сезоне посетителей ждут три уникальных выставочных проекта.
Михаил Рябинин скончался в 1995 году.
Леонела Мантурова сыграла в ленте главную роль.
Организаторы рассмотрели 232 заявки на участие.
Актера не стало в возрасте 90 лет.
В наступающем сезоне посетителей ждут три уникальных выставочных проекта.
Проект приурочен к 90-летию народного художника России.
Концерт артиста может обойтись организатору от 3 млн.
В театре уточнили, что Певцов дважды обвинил «Ленком» во лжи.
Об этом сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
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Показ состоится на Новой сцене Мариинки и будет проходить в течение трех дней.
Руководитель отметил, что планирует сфокусироваться на перспективных, коммерчески привлекательных пр...
16.01.2025