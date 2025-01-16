Дочь вице-премьера России Мантурова снялась в фильме Буслова «Злой город»

16.01.2025

Дочь вице-премьера России Мантурова снялась в фильме Буслова «Злой город»
Дочь вице-премьера России Дениса Мантурова, Леонела, объявила о своей роли в фильме «Злой город», который режиссирует Константин Буслов. Информацию об этом она разместила на своих страницах в социальных сетях.

Фильм рассказывает о событиях XIII века, когда город Козельск встретил натиск монголов. В кинокартине Леонела исполнила главную роль, сыграв персонажа по имени Весняна.

Это не первый опыт актерской игры для Леонелы. В 2022 году она появилась в фильме «1941. Крылья над Берлином», который посвящен летчикам Военно-воздушных сил Балтийского флота.


Фото: YouTube