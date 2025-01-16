В музее имени В.И. Даля пройдет фестиваль спектаклей малой формы «Аэлита»

В музее имени В.И. Даля пройдет фестиваль спектаклей малой формы «Аэлита»

16.01.2025

В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля пройдет II Фестиваль моноспектаклей и спектаклей малой формы «Аэлита».

Фестиваль пройдет с 21 по 30 января в отделе «Музей-квартира А.Н. Толстого», сообщили в пресс-службе учреждения.

В программу фестиваля вошли выступления театров, профессиональных актеров, студентов профильных учебных заведений из разных регионов России.

Мероприятие проводится по номинациям: моноспектакль, чтецкий спектакль, сторителлинг, стендап, спектакль малой формы.

Целью смотра является поддержка и развитие театрального искусства, выявление новых имен, предоставление площадки для экспериментов и творческих поисков.


Фото предоставлено организатором