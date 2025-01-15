В столице откроется выставка «Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы»

Государственный музейный выставочный центр РОСИЗО совместно с Музеем Москвы представляет выставку под названием «Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы». Открытие намечено на 31 января 2025 года, об этом ТАСС сообщила пресс-служба музея.





Выставка позволит посетителям ознакомиться с особенностями монументального искусства столицы, которое гармонично вписывается в городской ландшафт. Экспозиция пройдет в Провиантских складах на Зубовском бульваре.





В рамках выставки будет представлено более 300 художественных работ из музейных фондов, архивов и частных коллекций. Посетители смогут увидеть редкие документы из ведущих российских архивов, а также фотографии и кадры кинохроники, отражающие развитие монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года до 1980-х.





Экспозиция продемонстрирует различные этапы создания и техники монументальной живописи, включая мозаики, фрески и сграффито, предназначенные для фасадов зданий и общественных пространств столицы.









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