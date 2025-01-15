Музыканты из Донецка выступят на Ural Music Night в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоится масштабный музыкальный фестиваль Ural Music Night.





Мероприятие пройдет в ночь с 27 на 28 июня, передает ТАСС.





Среди участников фестиваля в этом году — оркестр «Гнесинские виртуозы» из Москвы, ансамбль песни и танца «Донбасс» из Донецка, а также рок-музыкант Сергей Бобунец и финалистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова.





Букинг-директор фестиваля Кирилл Турицын сообщил, что организаторы сейчас работают над формированием списка хедлайнеров. Уже подтверждено участие Сергея Бобунеца — его выступления всегда пользуются популярностью. Также ведутся переговоры с певцом и мультиинструменталистом Тимуром Ведерниковым и его проектом «Музыка вместе».





Кроме того, в Екатеринбург приедет ансамбль песни и танца «Донбасс» из Донецка. Организаторы ведут переговоры с Niletto и другими артистами.





В рамках фестиваля также выступит оркестр «Гнесинские виртуозы» из Москвы. По словам эксперта фестиваля, музыковеда Эльвиры Архангельской, ведутся переговоры о приезде солистов из бывших музыкальных школ-десятилеток СССР.





Также в программе фестиваля запланирована площадка для театральной музыки. Ведутся переговоры с актрисой Нонной Гришаевой, которая может стать ее хедлайнером.





Всего на фестивале будет организовано 110 площадок в парках, скверах, ресторанах, театрах и музеях. На них выступят как российские, так и зарубежные музыканты. Организаторы ведут переговоры с артистами из разных стран, включая Индию, Венгрию и Израиль.









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