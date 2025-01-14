КЗ «Зарядье» сообщил об изменениях в концертах на фоне болезни Гергиева

В Telegram-канале концертного зала «Зарядье» 14 октября сообщили о корректировках в расписании концертов симфонического оркестра Мариинского театра в связи с болезнью Валерия Гергиева.





Так, 14 января Восьмую симфонию Брукнера исполнил дирижер Лоренц Настурика-Гершовичи. Он также выступит 15 января на сцене «Зарядья» вместе со Страдивари-ансамблем Мариинского театра, представив программу, включающую произведения Грига и Чайковского. Немецкий реквием Брамса для солистов, хора и оркестра перенесли на 11 февраля.





Ранее планировалось, что концерты с участием художественного руководителя Мариинского театра и директора Большого театра пройдут 13, 14 и 15 января.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва