Церемония вручения премии «ТЭФИ-2025» пройдет 9 и 10 июня

Академия Российского телевидения стартовала официальный процесс подготовки к Национальной премии «ТЭФИ-2025», которая отмечает высшие достижения в области телевизионных искусств. Прием заявок начнется 15 января и продлится до 28 февраля. Церемония награждения победителей пройдет в Москве в два этапа — 9 и 10 июня.





Конкурс включает 52 номинации, подразделяющихся на три категории. Первая категория, посвященная «Информационному и общественно-политическому вещанию», охватывает такие номинации, как «Документальный фильм», «Журналистское расследование», «Дневное и вечернее общественно-политическое ток-шоу», «Репортер», «Интервьюер» и другие. В числе наград также будет «Специальное телевизионное событие года».





Во второй категории — «Развлекательное вещание» — оргкомитет раздает статуэтки в номинациях «Утренняя ежедневная программа», «Просветительская программа», «Телеигра/телевикторина», «Реалити-шоу», «Юмористическая программа» и других. Эта категория определяет главное событие телевизионного сезона.





Третья категория — «Сериалы» — акцентирует внимание на лучших комедийных, драматических, детективных, исторических и мелодраматических сериалах. Академики также выберут лучших актеров, сценаристов, операторов, продюсеров и режиссеров в рамках данной категории.









Фото: Rutube