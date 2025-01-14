В России пройдет «Музейная неделя» для участников СВО

С 18 по 24 января в России пройдет акция «Музейная неделя», сообщили в Минкультуры России. В эти дни защитники Родины и их семьи смогут бесплатно посетить постоянные экспозиции, временные выставки и различные мероприятия в музеях страны.





В акции примут участие как федеральные музеи, так и региональные и муниципальные учреждения, которые приглашаются присоединиться к инициативе. Для получения подробной информации о режиме работы музеев участникам рекомендуется обращаться к сайтам и страницам культурных учреждений в социальных сетях.





По данным Минкультуры, во время предыдущих акций почти 25 тысяч человек посетили федеральные музеи.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва