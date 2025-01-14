В Крыму завершились съемки шпионского детектива «Центурия»

В Крыму завершились съемки нового восьмисерийного шпионского детектива «Центурия».





Проект является первым сериалом, рассказывающим о работе российских спецслужб по выявлению украинского националистического подполья и иностранных агентов, которые вербуют детей и подростков для подготовки крупномасштабной военной диверсии.





Сюжет сериала разворачивается в Мариуполе. Сценарий основан на реальных событиях, связанных с работой российских спецслужб.





Главные роли исполнили Виктория Маслова и Дмитрий Богдан. Последний выступил также автором сценария. В 2024 году на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в Крыму был представлен сценарий сериала на питчинге проектов патриотического медиаконтента. Еще одним сценаристом и актером стал участник специальной военной операции, боец батальона «Сомали» Ринат Есеналиев. Также в написании сценария участвовали Андрей Симонов и Даниил Красников.





В сериале также снимались Дмитрий Певцов, Анна Банщикова, Владимир Стеклов, Микки Селиванов, Никита Манец и другие актеры.





Режиссером-постановщиком сериала стал Андрей Симонов. Продюсерами выступили Андрей Кретов и Григорий Акопян.









Фото: "Таврида.Арт"