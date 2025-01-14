Русский музей представил в Китае выставку мастеров отечественного авангарда

В Художественном музее города Чэнду, столицы китайской провинции Сычуань, открылась выставка «Рассвет века».





Выставочный проект организован Русским музеем в рамках Года культуры России и Китая. Это первое в Китае масштабное представление русского авангарда.





На выставке представлено более 60 произведений известных русских мастеров из коллекции Русского музея, включая работы Василия Кандинского, Казимира Малевича, Павла Филонова и Марка Шагала. Для экспозиции были отобраны работы, наиболее ярко отражающие разнообразие и богатство авангарда в период его расцвета в России. Девять уникальных экспонатов, таких как ранний автопортрет Малевича, графика Шагала, посвященная Первой мировой войне, и абстрактные акварели Кандинского, были предоставлены Русским музеем специально для выставки в Чэнду.





Кроме того, к выставке подготовлены видеоматериалы, рассказывающие о характерных особенностях художественного стиля авангардистов и открывающие зрителям основные этапы творческого пути каждого художника, представленного на выставке.





Ранее проект Русского музея, обладающего крупнейшей и наиболее полной коллекцией русского авангарда, уже успешно прошел в двух крупнейших городах Китая. Шедевры из этой коллекции были продемонстрированы посетителям Музея Великого канала в городе Янчжоу и жителям Ханчжоу, столицы провинции Чжэцзян.









Фото: пресс-служба Минкультуры России