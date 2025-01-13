Умерла похожая на Марлен Дитрих польская актриса Барбара Рыльска

Польская театральная и киноактриса Барбара Рыльска скончалась на 89-м году жизни. Информация о ее смерти поступила от Союза актеров польских сцен.





Актриса родилась в Варшаве 20 января 1936 года. Рыльска окончила Варшавскую Академию драматического искусства и начала свою карьеру в Варшавском театре комедии. Позже она работала в Варшавском театре Людовы, а затем — в театре «Квадрат».





Актриса приобрела популярность благодаря ролям в таких фильмах, как «Квартиранты», «Особняк на Зеленой», «Адам и Ева», «Беспокойная племянница», «Разыскиваемый, разыскиваемая» и «Юлия, Анна, Геновефа». Также она проявила себя как певица и получила прозвище «польская Марлен Дитрих» за свою популярность в 60-х годах.





Некоторые издания ошибочно сообщили о смерти другой польской актрисы, Барбары Брыльской, известной по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!». На самом деле 83-летняя актриса жива.









Фото: Rutube