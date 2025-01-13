В Музее Востока откроется выставка к 50-летию завершения вьетнамской войны

В 2025 году Музей Востока планирует открыть масштабную выставку, приуроченную к полувековому юбилею завершения вьетнамской войны. Гостям представят уникальные образцы лаковой живописи, хранящиеся в фондах музея, сообщили в Минкультуры России.





Экспонаты, большинство из которых относятся к 1950–1960 годам, отражают период расцвета агитационного искусства во Вьетнаме. В рамках выставки посетители смогут увидеть работы известных вьетнамских художников, таких как Ле Куок Лок, Фам Хау, Нгуен Ты Нгием, Фам Ван Дон, Нгуен Чонг Кием, Чан Динь Тхо и Линь Ти.





На выставке будут представлены батальные сцены и сюжеты, посвященные жизни крестьян, рабочих и армии. Также гости смогут насладиться живописными пейзажами, на которых запечатлены бескрайние рисовые поля и горные рынки, наполненные атмосферой вьетнамской природы.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал