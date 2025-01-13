Письма Малевича выставят на торги в «Литфонде»

На первых в 2025 году торгах аукционного дома «Литфонд», которые состоятся 16 января, представят редкие книги, автографы и личные письма выдающихся деятелей культуры.



В число лотов вошли два письма Казимира Малевича другу, советскому партийному деятелю Кириллу Шутко, написанные в 1930 году. Стартовая цена за эти письма составляет 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Литфонда».





В своих письмах Малевич делится с другом переживаниями о начавшейся травле, о разрушенной лаборатории в Государственном институте истории искусств, о запрете выставок Филонова и Татлина, размышляет о том, что делать дальше и стоит ли переезжать в Москву.





Также на аукционе будет представлен рукописный сборник патериковых рассказов или «Изречения отцов» — Патерик скитский конца XVI — начала XVII века. Записи относятся преимущественно к временам египетских отшельников Нитрийской пустыни, где находился монастырь Скит.





На торги также будет выставлено уникальное издание — «Жалованная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей новгородскому дворянину Александру Дмитриевичу Тенкишеву на вотчины по случаю заключения мира с Польшей». Грамота относится к довольно редкому типу печатных московских жалованных грамот в виде длинного свитка, похожего на столбец XVII века. Лидирующая ставка на момент релиза составляет 380 тысяч рублей.





Кроме того, на аукционе будет представлено первое издание романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», опубликованное в литературно-художественном журнале (номера 11 за 1966 год и 1 за 1967 год). Оба номера находятся во владельческом переплете XX века. На титульном листе номера 11 есть надпись от Елены Булгаковой: «Подарок Е. Северину. 20.XII.66», а на обороте обложки — дарственная надпись: «С сердечным приветом! Елена Булгакова». Ставка за это издание составляет 120 тысяч рублей.





Также на аукционе представлена визитная карточка князя Феликса Юсупова с его автографом, вложенная в книгу «Конец Распутина» (1929 год). Он был последним представителем своего рода, участвовавшим в убийстве Распутина. Ставка за его автограф оценивается в 30 тысяч рублей.





С лотами торгов можно ознакомиться на предаукционной выставке, которая пройдет с 9 по 16 января.









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