В 2024 году более 17 миллионов человек посетили музеи и выставки Москвы

Самыми популярными местами для посещения в Москве в 2024 году стали Московский зоопарк, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», а также музей-заповедник «Останкино и Кусково» и музейное объединение «Музей Москвы».



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается также интерес к Мемориальному музею космонавтики.





Собянин отметил, что в 2024 году музеи и выставки столицы посетило более 17 миллионов человек. Одним из главных культурных событий года стала выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» в Музее Москвы, которую посетили более 60 тысяч человек. Традиционная акция «Московская музейная неделя», стартовавшая в 2019 году, привлекла более 4,5 миллиона посетителей.





Кроме того, на музейных и выставочных площадках в 2024 году прошло более 600 мероприятий, включая концерты, праздники, театральные представления, лекции, конференции и форумы. Эти события посетили около 1,3 миллиона горожан.









Фото: пресс-служба ГИМ