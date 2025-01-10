ГМЗ «Царское Село» принял более 3,7 миллиона посетителей в 2024 году

С 29 декабря по 8 января 2025 года, в новогодние праздники, дворцы и парки Царского Села посетили более 108 тысяч человек. Это на 234 тысячи больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба учреждения.





Среди самых популярных объектов остаются Екатерининский и Александровский дворцы, Екатерининский парк и музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате. Большинство посетителей — граждане России, а среди иностранных туристов преобладают индивидуальные путешественники из Китая, Ирана, Вьетнама, Турции, Таиланда и Индии. Все объекты участвуют в программе «Пушкинская карта», и за год музей посетили более 53 тысяч ее держателей.





Главным событием прошлого года стало открытие личных комнат Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Это стало возможным благодаря масштабному проекту «Екатерина II. Личное пространство». Для знакомства с интерьерами флигеля создан специальный маршрут по Екатерининскому дворцу.





Главная выставка 2024 года — «Поэт и царь» — это совместный проект музея-заповедника «Царское Село» и Всероссийского музея А. С. Пушкина, поддержанный Минкультуры РФ. На выставке представлены 126 предметов, включая 23 мемориальных, из коллекций обоих музеев. Первым посетителем стал президент РФ Владимир Путин. В честь 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина музей также открыл памятный знак в Екатерининском парке, провел интерактивную выставку для детей, арт-фестиваль «Ассоциации» и «Дни оперы и балета в Царском Селе», организованные в партнерстве с АНО «Центр Петербургфорум».



