Блогер Лебедев раскритиковал советский фильм «Три мушкетера»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев поделился своим мнением о советском кино, назвав фильм «Д'Артаньян и три мушкетера» наиболее отвратительным из всех, что он когда-либо видел. Свое мнение он высказал в последнем выпуске новостного обзора, доступном в социальной сети «ВКонтакте».





В ходе обсуждения Лебедев поздравил известного советского и российского актера Михаила Боярского, исполнившего одну из основных ролей в фильме. Боярский получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени из рук президента России Владимира Путина, и Лебедев не забыл упомянуть этот момент в жизни актера.





Дизайнер отметил, что уважительно относится к Боярскому, тем не менее фильм, в котором снялся актер, оставил у него крайне негативные впечатления.









Фото: Rutube