Американские знаменитости потеряли дома из-за пожара в Калифорнии

В США дома многих знаменитостей уничтожены в результате природных пожаров в Калифорнии, передает Sky News.



Сообщается, что из-за пожара уничтожен дом американской модели и актрисы Пэрис Хилтон, комика и актера Билли Кристала. Последний написал в соцсетях, что в этом доме он жил с женой с 1979 года и растил там детей и внуков.



Другими знаменитостями, лишившимися недвижимости из-за стихии, стали композитор Дайан Уоррен, актер Энтони Хопкинс. Из-за пожаров эвакуировали артистов Бена Фаалека, Тома Хэнкса, Риз Уизерспун. Экстренно покинули свои дома актриса Мэнди Мур, актер Джеймс Вудс.



В Калифорнии из-за пожаров объявлен режим масштабного бедствия. В результате бедствия погибли не менее пяти человек, уничтожено более тысячи строений.









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