В Красноярске продлили выставку «Сны Сибири»

09.01.2025

В Красноярске продлили выставку «Сны Сибири»
Красноярский художественный музей продлил выставку «Сны Сибири».

Федеральный проект, объединивший археологию и современное искусство, проходит в Красноярском художественном музее и в Музейном центре «Площадь Мира».

В Красноярском художественном музее выставка продлена до 23 февраля, а в Музейном центре «Площадь Мира» — до 27 апреля.

Организатором проекта выступает Фонд развития науки и культуры «Таволга» при поддержке Министерства культуры России в рамках Национального проекта «Культура».

В музее сообщили, что выставка продлена по многочисленным просьбам посетителей.

Фото: Красноярский художественный музей