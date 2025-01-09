В Красноярске продлили выставку «Сны Сибири»

Красноярский художественный музей продлил выставку «Сны Сибири».



Федеральный проект, объединивший археологию и современное искусство, проходит в Красноярском художественном музее и в Музейном центре «Площадь Мира».



В Красноярском художественном музее выставка продлена до 23 февраля, а в Музейном центре «Площадь Мира» — до 27 апреля.



Организатором проекта выступает Фонд развития науки и культуры «Таволга» при поддержке Министерства культуры России в рамках Национального проекта «Культура».



В музее сообщили, что выставка продлена по многочисленным просьбам посетителей.





Фото: Красноярский художественный музей



