Мариинский театр впервые представит балет «Щелкунчик» в Тихвине

В Тихвине на сцене Дворца культуры имени Н. А. Римского-Корсакова состоится показ сказочного балета «Щелкунчик» Мариинского театра.



Этот спектакль театр представит в Тихвине впервые. Показы пройдут 5 января в 13:00 и 18:00, сообщили в пресс-службе учреждения.





Главные партии в 13:00 исполнят Анастасия Лукина и Руслан Стенюшкин, в 18:00 — Алиса Баринова и Павел Михеев. За дирижерским пультом будет Андрей Иванов.





В театре рассказали, что публике Тихвина балет будет представлен в классической версии — в оформлении выдающегося художника Симона Вирсаладзе и хореографии Василия Вайнонена.





В марте 2024 года Мариинский театр представил в Тихвине оперу «Царская невеста». Представление сочинения на родине композитора стало кульминацией масштабного празднования 180-летия со дня рождения Римского-Корсакова. Кроме того, в апреле в Тихвине прошли камерный и симфонический концерты Мариинского театра.





Фото: Валентин Барановский/пресс-служба Мариинского театра