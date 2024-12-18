Появились первые кадры фильма «В списках не значился»

Создатели полнометражного исторического фильма «В списках не значился» объявили о завершении съемок и представили первый тизер-трейлер картины.



Фильм основан на одноименной повести Бориса Васильева.



Сюжет фильма разворачивается 21 июня 1941 года, когда молодой лейтенант Коля Плужников прибывает в Брестскую крепость. В четыре утра начинается война. Коля принимает первый в своей жизни бой, который продлится десять месяцев.





Премьера фильма состоится 1 мая 2025 года во всех кинотеатрах страны.



Съемки картины прошли в Беларуси — в Минске и Бресте, а также в Московской области — на территории кинопарка «Москино», где были выстроены масштабные натурные декорации Брестской крепости.



Производство фильма осуществляют несколько кинокомпаний при поддержке Фонда кино и правительства Москвы. Продюсерами фильма выступили Владимир Машков, Алексей Земский, Тимур Вайнштейн и другие. Режиссер фильма — Сергей Коротаев, а сценарий написал Олег Антонов. В ролях заняты Владислав Миллер, Владимир Машков, Павел Чернышев и другие актеры.















