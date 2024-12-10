В Москве открыли памятную доску советскому боксеру Попенченко

В спортивном комплексе МГТУ имени Н. Э. Баумана состоялось открытие памятной доски в честь Валерия Владимировича Попенченко — советского боксера, олимпийского чемпиона 1964 года в Токио, двукратного чемпиона Европы и шестикратного чемпиона СССР, а также заслуженного мастера спорта.





В церемонии открытия приняли участие известные личности, включая скульптора Александра Рукавишникова, ректора МГТУ Михаила Гордони, президента Спортивного клуба имени Попенченко Максима Попенченко и режиссера Артема Михалкова, который создал фильм «Мистер Нокаут», посвященный выдающейся судьбе спортсмена. Также на мероприятии присутствовали представители Министерства спорта и Федерации бокса России.





Александр Рукавишников сообщил, что инициатива по созданию памятной доски поступила от Артема Михалкова два года назад. Он отметил, что для него это стало приятным опытом, так как Валерий Попенченко был кумиром многих юношей. Скульптор вспомнил свои собственные занятия боксом и упомянул, как в юности наблюдал за боями Попенченко по телевизору. Он подчеркнул, что мастерство и характер боксера всегда впечатляли его, указав на 200 побед из 213 боев.





Артем Михалков отметил, что путь к открытию памятной доски был долгим и значимым не только для него, но и для всех участников процесса. Он описал Валерия Попенченко как человека с удивительной судьбой и уникальной жизненной историей. Михалков добавил, что боксер, помимо своих спортивных достижений, также имел инженерное образование и глубокие знания в русской литературе. Он подчеркнул, что новая памятная доска позволит людям вспомнить о великом спортсмене и узнать о его мужественности и силе духа.





Максим Попенченко также выразил радость по поводу установки памятной доски. Он отметил, что это знаменательный момент для их семьи и отметил, что с детства мечтал о таком увековечивании памяти отца в стенах спорткомплекса, где он когда-то принимал участие в строительстве.









Фото: Телеканал «Россия»