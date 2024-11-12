Регина Тодоренко и Алексей Воробьев станут ведущими детского конкурса «Наше поколение»

Финал Международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение» (Junior Song Contest «Our Generation», OGSC) состоится 16 ноября в Казани. Мероприятие соберет юных исполнителей из 15 стран мира, которые будут демонстрировать свои таланты на большой сцене с профессиональным звуком и современным оборудованием в Академии тенниса. Ведущими торжественной церемонии назначены Алексей Воробьев и Регина Тодоренко. На сцену также выйдут молодые ведущие Екатерина Деева и Марго Шведова, которые уже имеют опыт в проведении подобных мероприятий и сами активно выступают с песнями и снимаются в кино.





Организаторы конкурса «Наше поколение» — Центр творческого развития «Академия современного искусства». Конкурс проходит при поддержке Министерства иностранных дел России, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Республики Татарстан. Стратегическим партнером мероприятия является Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Информационные партнеры включают телеканал НТВ и Детское радио, а международный информационный партнер — TV BRICS.





Алексей Воробьев в интервью выразил радость и предвкушение от предстоящего события. Он отметил, что конкурс соберет юных талантов из 15 стран и зрители смогут услышать мелодии из разных стран, включая такие как Уганда, Кения, Мадагаскар, Эфиопия. Воробьев подчеркнул, что все участники готовились к этому грандиозному представлению на протяжении нескольких месяцев и пожелал удачи всем конкурсантам.









Фото: Предоставлено пресс-службой конкурса «Наше поколение»