Ольга Любимова приняла участие в круглом столе на тему продвижения семейных ценностей

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в круглом столе Высшего совета «Единой России» на тему продвижения семейных ценностей. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





Участники встречи обсудили популяризацию института семьи в культурном пространстве. Одна из приоритетных задач — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, уточнила Ольга Любимова.





«Особое внимание образу семьи, материнства и отцовства в кинематографе. В этом году при нашей поддержке были сняты пять анимационных и четыре игровых фильма для детей. До конца года завершится производство еще четырех картин», — написала министр.





Ольга Любимова отметила, что в России ежегодно проходят фестивали детского творчества для вовлечения семей в культурно-массовые мероприятия. Также ребята получают уникальную возможность раскрыть свой потенциал на Международном детском культурном форуме. При поддержке федеральных музеев в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях открыто уже 34 современных детских центра.





Министр отметила общий с «Единой Россией» проект «Культура малой Родины». В 2025 году по направлению «Театры — детям» будут поддержаны 204 детских и кукольных театра. Приобщению молодежи к культуре помогает программа «Пушкинская карта». С момента запуска к ней подключились около 12 тысяч учреждений культуры, выпущено более 11 миллионов карт.





По словам Ольги Любимовой, через вовлеченность каждого члена семьи в творческую деятельность можно выполнить главную задачу — передать традиционные семейные ценности от поколения к поколению. Это залог сохранения и укрепления культурного суверенитета России, убеждена министр.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой