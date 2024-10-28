Фильм «Огниво» возглавил список лидеров проката по итогам выходных

Российский фильм «Огниво» вышел в лидеры кинопроката в России и странах СНГ.



За минувшие выходные фильм собрал 275 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.



Картина рассказывает о солдате, который случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу, которую похитил злой Лиходей. Фильм вышел в прокат 24 октября. В актерский состав вошли Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Ян Цапник и другие.



Второе место в списке лидеров проката за период с 24 по 27 октября занял фильм «Веном: Последний танец». Фильм, просмотр которого недоступен в России и Белоруссии, вышел в лидеры проката в странах СНГ с результатом 177,8 млн рублей.



На третьей строчке расположился фильм «Руки вверх!» режиссера Аскара Узабаева. Он собрал в прокате 135 млн рублей.









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