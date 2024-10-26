Ансамбль имени Файзи Гаскарова выступил с гала-концертом к своему 85-летию

Гала-концерт к 85-летию Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова прошел в Концертном зале им. П. И. Чайковского, сообщает Минкультуры России.





Артисты исполнили танцы в постановке Файзи Гаскарова «Гульназира», «Семь девушек», «Проказницы», а также представили зрителям танцы народов мира — уйгурский, казахский, испанский, молдавский танцы и другие композиции репертуара ансамбля.





Файзи Гаскаров, основатель ансамбля и ученик известного хореографа Игоря Моисеева, создал около ста танцевальных произведений, охватывающих различные жанры и стили. В числе его работ — лирические и юмористические композиции, такие как «Загида», «Зарифа» и «Дружба», а также легендарный танец «Семь девушек».





На сегодняшний день ансамбль, названный в честь основателя, продолжает сохранять и развивать традиции башкирского танца, представляя зрителям богатое наследие народов России и мира.









Фото: сайт Минкультуры России