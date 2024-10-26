Ольга Любимова поздравила Малый театр России с 200-летием

200 лет назад, осенью 1824 года, состоялось открытие здания Государственного академического Малого театра России. Министр культуры России Ольга Любимова направила поздравительную телеграмму, опубликованную в ТГ-канале Минкультуры России.





Осенью 1824 года открылось здание, ставшее домом для драматической части Московской императорской труппы.





«Это великий храм искусства, служит символом лучших традиций русской театральной школы, которые сформировали многие поколения легендарных мастеров сцены», — отметила Ольга Любимова в поздравлении.





В репертуаре театра представлена классика как русской, так и зарубежной литературы, с акцентом на пьесы Александра Островского, который считается основоположником русского национального театра. В настоящее время в афише театра можно увидеть 12 его пьес, включая «Волки и овцы» и «Бесприданница».





За 200 лет своего существования Малый театр претерпел множество изменений, но однако его дух и приверженность высоким стандартам актерского мастерства остаются неизменными.









Фото: скриншот Youtube