В Москве стартовал Фестиваль юношеских оркестров мира

В Большом амфитеатре парка «Зарядье» начался II Фестиваль юношеских оркестров мира в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», передает ТАСС.





Открытие сопровождалось выступлением Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО) под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.





Фестиваль пройдет в формате open air с 16 по 18 августа. В эти дни на площадке "Культурный город" в парке "Зарядье" публику ожидают девять концертов с участием юношеских симфонических оркестров из разных стран, включая Китай, Сербию, Казахстан, Россию.





17 и 18 августа впервые собранные сводные оркестры стран БРИКС и СНГ представят свои уникальные программы. Всего в программе примут участие 18 стран.







Как ранее сообщала газета « Культура », также в рамках программы «Культурный город» с 1 августа по 8 сентября запланированы концерты российских и зарубежных артистов.









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