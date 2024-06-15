В Москве стартовал международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition

В российской столице открылся конкурс Grand Piano Competition, в котором принимают участие талантливые молодые пианисты из разных стран в возрасте до 16 лет. Конкурс уже в четвертый раз взял под свое крыло пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев.





Как пишет « Российская газета », молодые артисты борются за зрительские симпатии и за суммы, обещанные за призовые места (призовой фонд конкурса составляет 3,5 млн рублей), но главным подарком остается акустический концертный рояль.





В этом году в Grand Piano Competition принимают участие пианисты из России, Китая, Казахстана, Швейцарии и Австралии (ее представляет самый юный конкурсант, 11-летний Чарли Шишюн Ву).Им предстоит сыграть один сольный тур в Концертном зале Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства и один тур в сопровождении Госоркестра имени Светланова в Московской филармонии.





Программа выступлений должна состоять из нескольких разнохарактерных и разностилевых сочинений от Баха до музыки XX века. Оценивать конкурсантов будут жюри — известные исполнители и маститые педагоги, в том числе Рена Шерешевская — профессор Высшей Парижской школы музыки, воспитавшая триумфатора конкурса Чайковского Люку Дебарга.









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