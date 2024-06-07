В Перми сорвался концерт комика Сергея Орлова

Концерт знаменитого российского стендап-комика Сергея Орлова в Перми отменили. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале артиста.





В публикации отмечается, что причиной отмены выступления стало «нестабильное состояние здоровья» Орлова. Организаторы опубликовали соответствующий пост 6 июня. Новые даты они пообещали объявить позднее.





Отмена коснулась не только Перми. Авторы публикации отметили, что выступления также не состоятся в Челябинске, Ижевске и Кирове.





Ранее Сергей Орлов сообщил, что отправился в тур. Комик выступает с программой «Переходный возраст». Концерты проходят не только в России, но и за границей. Состоятся ли выступления за рубежом – неизвестно.



