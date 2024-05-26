В Москве открылась выставка «ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс»

26.05.2024
24 мая в столичной галерее «Краснохолмская» объединения «Выставочные залы Москвы» прошло открытие выставки «ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс», сообщает ТГ-канал департамента культуры Москвы.
На выставке представлен широкий спектр объектов искусства, дизайна и технологий, где искусственный интеллект выступает в качестве инструмента, помощника и даже соавтора.
Проект «Кибернетическое бессмертие FIDONet» от Дмитрия Сошникова воссоздает культуру виртуального общения, начиная с 1990-х годов, и задает вопросы о будущем кибернетического бессмертия.
Художница grigodas в своей книге «Духи бурятской мифологии» интерпретирует образы бурятской культуры с помощью анализа ИИ.
Живописные работы «Синтетическое вдохновение» от Геши Цын открывают новый жанр — нейронаивное искусство, задавая вопросы о роли художника и силе современных технологий в искусстве.