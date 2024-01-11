Режиссер «Доктора Кто» снимет новую часть серии Star Trek

Британский кинорежиссер Тоби Хэйнс снимет новую полнометражную часть серии фильмов Star Trek («Звездный путь»).



Новый фильм появится спустя восемь лет после выхода предыдущего, передает The Hollywood Reporter.



По информации издания, представители американской кинокомпании Paramount Pictures, владеющей правами на киновселенную, сообщили, что события фильма развернутся за десятилетия до истории, рассказанной в предыдущей части.



Тоби Хэйнс известен также по сериалам «Доктор Кто», «Шерлок», «Андор».









Фото: Pixabay.com