Режиссер «Доктора Кто» снимет новую часть серии Star Trek

Новый фильм появится спустя восемь лет после выхода предыдущего.
По словам генерального директора «Русского концертного агентства» Дмитрия Гринченко, фестиваль будет...
Юные артисты также побывают на интерактивной экскурсии по масштабной экспозиции «Подвиг Народа».
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актера, художественного руководите...
В своей работе, отметила Любимова, Соломин всегда стремился продолжать великие традиции русского теа...
Подать заявку могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные ...
Новый фильм появится спустя восемь лет после выхода предыдущего.
По словам генерального директора «Русского концертного агентства» Дмитрия Гринченко, фестиваль будет...
Юные артисты также побывают на интерактивной экскурсии по масштабной экспозиции «Подвиг Народа».
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актера, художественного руководите...
В своей работе, отметила Любимова, Соломин всегда стремился продолжать великие традиции русского теа...
Об этом сообщила вице-премьер Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.
С артистом простятся 15 января.
Московские школьники побывали на 18 экскурсиях в театрах.
Артист скончался 11 января в возрасте 88 лет.
Реставрация дома на Новинском бульваре в Москве длится около полугода.
На втором месте расположилось «Преступление и наказание» Федора Достоевского.
Фестиваль «Парад звезд в оперном. Словцов» продлится до 25 апреля.
Действие картины развернется накануне принятие Россией моратория на смертную казнь.
Президент России побывал здесь в рамках рабочей поездки в Хабаровск.
В здании Главного гидрографического управления Морского ведомства в начале прошлого века создавались...
Союз писателей Петербурга выразил соболезнования в связи с его смертью.
Съемки стартовали совместно с компанией Art Pictures Vision.
В альбом войдут четыре новых трека.
Режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд воссоединятся для работы над продолжением знаменитого ...
11.01.2024