Ольга Любимова отметила колоссальный потенциал культурного сотрудничества России и Китая

Министр культуры России Ольга Любимова в составе делегации под руководством Михаила Мишустина приняла участие во встрече глав правительств России и Китая.



Глава Минкультуры отметила колоссальный потенциал культурного сотрудничества стран.



«В этом году вместе мы реализовали множество ярких проектов. Например, оркестр Мариинского театра с маэстро Валерием Гергиевым провели самые масштабные гастроли по КНР. Эрмитаж принял участие в выставке музея Гугун. В РГБ состоялся первый Российско-Китайский библиотечный форум», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Министр культуры отметила, что Российско-китайская ярмарка культуры и искусства в Благовещенске и Фестиваль китайской культуры в Москве и Санкт-Петербурге прошли с большим успехом.



«Представители Китая участвовали в Конкурсе Чайковского, Форуме объединенных культур. Наши фильмы были представлены на фестивалях в КНР — картина "Вызов" покорила сердца китайских зрителей», — отметила Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova