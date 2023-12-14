В Москве во второй раз вручат премию имени Дзиги Вертова

В Москве 22 декабря пройдет торжественная церемония вручения Второй национальной премии имени Дзиги Вертова.



Церемония пройдет в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Премия вручается за достижения в области неигрового кино.



В ходе мероприятия будут подведены итоги года для российского неигрового кино, рассказали организаторы.



«Премия им. Дзиги Вертова была задумана Гильдией неигрового кино 20 лет назад, как премия, которая связывает современный кинопроцесс с отечественной киноклассикой. Вертов нужен нам как точка отсчета, как ориентир, как напоминание о том, что неигровое кино может быть местом эксперимента, поисков нового языка, местом творческой самореализации. Его фильмы, возможно, самый сильный аргумент в вечном споре о том является ли документальное кино полноценным искусством», — сообщил президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.



Специально к премии проект «Страна.DOC» подготовил программу показов фестивальных хитов последних лет. Показы пройдут в московском киноцентре «Октябрь» в середине декабря.



Премия имени Дзиги Вертова создана по инициативе Ассоциации «Гильдии неигрового кино и телевидения». Премия проводится при поддержке Министерства культуры России.