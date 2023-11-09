Скандал с незаконной очередью на билеты на «Щелкунчик» дошел до прокуратуры

Разгоревшийся из-за несанкционированной записи в очередь за билетами на балет «Щелкунчик» скандал обернулся обращением в прокуратуру. Об этом свидетельствует ответ гендиректора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимира Урина главе Комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской.





Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале парламентария.





«На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру г. Москвы были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку», — написал Владимир Урин.





По его словам, за две недели до начала продаж билетов на «Щелкунчика» у касс Большого театра начали собираться стихийные очереди. Также появилась информация о несанкционированной записи в очередь на билеты в соцсетях и мессенджерах.





Владимир Урин подчеркнул, что администрация Большого театра регулярно информировала зрителей о противоправности таких действий в кассовых залах, на сайте и в официальных социальных сетях учреждения. Было подано заявление в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы с просьбой пресечь эту деятельность и обеспечить штатную работу касс во время продажи билетов на балет «Щелкунчик», заключил гендиректор ГАБТ.