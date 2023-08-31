В Оренбурге состоялось закрытие кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и авангард»

Закрытие XVI кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и авангард» прошло в Оренбургской областной филармонии. На церемонии стали известны имена победителей фестиваля в ряде конкурсов.





Ведущими торжества были актеры Марк Богатырев и Елена Плаксина. Участникам вручили ряд специальных призов. Также были озвучены имена победителей в Международном конкурсе, Открытом российском конкурсе «Сплетенные параллели» и Конкурсе короткого метра «Шаг».





Среди специальных призов вручались: «За вклад в киноискусство», Приз президента фестиваля, Приз зрительских симпатий, «Сарматский олень» и «Золотая чаша».





Актриса Светлана Крючкова получила «Сарматского льва». Ранее в областном центре она провела творческий вечер.





Фестиваль начался 25-го и закончился 31 августа. За это время гости смогли посмотреть более 100 фильмов бесплатно благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».









Фото: YouTube