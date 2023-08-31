Вышел новый трейлер фильма «Капитан Марвел 2»

Новый трейлер фильма «Капитан Марвел 2» вышел на экраны. Ролик включил не так много кадров, которых не было раньше.





Оригинальное название фильма — «Марвелы». В странах СНГ фильм выйдет в прокат под именем «Капитан Марвел 2».





Вероятной причиной выпуска нового трейлера может быть перенос «Дюны 2». Вторая часть «Капитана Марвел» выйдет на экраны 10 ноября. Ранее датой премьеры значилось 8-е число.





Сюжет фильма расскажет о трех женщинах-супергероях. Они переплетены общей историей, чтобы спасти вселенную от очередной опасности. Главные роли исполнят Бри Ларсон, Иман Веллани и Тейнона Паррис.





Фильм станет последней картиной Marvel этого года. Ранее компания выпустила третьи части франшиз «Человек-муравей» и «Стражи Галактики».









Фото: кадр из фильма «Капитан Марвел 2»