Вышел новый трейлер фильма «Капитан Марвел 2»

31.08.2023

Вышел новый трейлер фильма «Капитан Марвел 2»
Новый трейлер фильма «Капитан Марвел 2» вышел на экраны. Ролик включил не так много кадров, которых не было раньше.

Оригинальное название фильма — «Марвелы». В странах СНГ фильм выйдет в прокат под именем «Капитан Марвел 2».

Вероятной причиной выпуска нового трейлера может быть перенос «Дюны 2». Вторая часть «Капитана Марвел» выйдет на экраны 10 ноября. Ранее датой премьеры значилось 8-е число.

Сюжет фильма расскажет о трех женщинах-супергероях. Они переплетены общей историей, чтобы спасти вселенную от очередной опасности. Главные роли исполнят Бри Ларсон, Иман Веллани и Тейнона Паррис.

Фильм станет последней картиной Marvel этого года. Ранее компания выпустила третьи части франшиз «Человек-муравей» и «Стражи Галактики».


Фото: кадр из фильма «Капитан Марвел 2»