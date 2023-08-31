Детективный сериал «Спасская-3» вышел онлайн

Очередной сезон детективного сериала «Спасская-3» стал доступен подписчикам медиаплатформы «Смотрим» 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».





В новых эпизодах следователь уголовного розыска города Сочи Анна Спасская намерена дать шанс своему возлюбленному и коллеге Петру. Однако в ее жизни все еще присутствует бывший супруг и отец ребенка Олег.





Любовный треугольник беспокоит главную героиню так же, как и внутренние переживания. Спасская пытается осознать ответственность за себя и за будущего ребенка. Как и прежде, она сама участвует в задержании опасных преступников, пока не случается страшное.





«Она очень нетерпелива, очень зациклена на работе, и от этого часто страдает ее личная жизнь и ее близкие. Она достаточно жесткий человек, и в первую очередь по отношению к себе», — рассказала Карина Андоленко, исполнительница главной роли.





Также в фильме снялись Александр Голубев, Роман Маякин и другие. Первый сезон сериала вышел в 2020 году.









Фото: кадр из сериала «Спасская» / YouTube