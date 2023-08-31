Концерт певицы Zivert в Белгороде 29 сентября отменили

Концерт певицы Юлии Зиверт (Zivert) не состоится в Белгороде 29 сентября. Об этом сообщил ее продюсер Богдан Леонович.





Представитель певицы написал в соцсетях об отмене концерта.





«Белгород переносится», — заявил он.





Продюсер так ответил на комментарий одной из подписчиц в соцсетях, которая поинтересовалась концертом под публикацией певицы. Информация о мероприятии исчезла из афиши, размещенной на официальном сайте исполнительницы. Сведения пропали и с сайтов нескольких билетных операторов.





Стоит отметить, что шоу Zivert отменяются не первый раз. В этом году ее концерты не состоялись в Турции, Армении и Набережных Челнах. Команда певицы также перенесла ее тур по Германии.





Ранее стало известно, что Zivert уволила своего концертного директора. Причиной увольнения объявлена несанкционированная продажа билетов на концерты артистки.









Фото: кадр из клипа Zivert / YouTube